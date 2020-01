Lega giovani riparte da Roccabascerana: domenica in piazza Imbriani (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – domenica mattina dalle 11.00 alle 13.00 in piazza Imbriani, la Lega giovani di Avellino riprenderà la sua forte e radicata attività politica sul territorio, ripartendo da Roccabascerana. Il territorio caudino non è stato scelto a caso, anzi è stato fortemente voluto da tutto il gruppo giovanile, come atto di solidarietà al territorio Irpino, che più ha sofferto il maltempo del mese scorso. “Sarà un gazebo informativo fondamentale, come attività di divulgazione e radicamento anche a Roccabascerana – afferma il coordinatore provinciale della Lega giovani Avellino Giuseppe D’Alessio – Sarà anche un gazebo volto a sensibilizzare i giovani rocchesi e gli enti di competenza, sull’annoso problema del dissesto idrogeologico e a spronarli alla tutela del territorio. Grazie al gruppo giovanile in valle, ... Leggi la notizia su anteprima24

irpiniatimes1 : La Lega giovani promuove domenica, un gazebo informativo a Roccabascerana - chietinotizie : Donazione all'associazione Agbe da parte della Lega giovani Abruzzo - Claudia19485227 : @RSessa58 @BorgonzoniPres Chi come te offende non merita risposta. Comunque sappi che quei 150 000 avevano #diritto… -