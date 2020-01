Lazio-Napoli, probabili formazioni Sportmediaset: Sebastiano Luperto dato per titolare (Di sabato 11 gennaio 2020) Sportmediaset fornisce una formazione del Napoli abbastanza standard in vista del big match con la Lazio. Gli azzurri si presenteranno all’Olimpico privi di Alex Meret e Kalidou Koulibaly, oltre che di Dries Mertens rimasto in Belgio a curarsi. Dopo la brutta prestazione contro l’Inter, Giovanni Di Lorenzo dovrebbe tornare sulla fascia, mentre ci sarebbe Sebastiano Luperto al fianco di Kostas Manolas. Fuori Elseid Hysaj e Mario Rui, mentre è confermato Fabian Ruiz a centrocampo. Scelte costrette in avanti con Arkadiusz Milik spalleggiato ai lati dal capitano Lorenzo Insigne e da José Callejon. Il Napoli punta molto proprio sul polacco, oggettivamente l’uomo più in forma della rosa in questo momento. Nella Lazio giocheranno i soliti titolari. probabili formazioni Sportmediaset Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Lupero, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

