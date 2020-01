Lazio-Napoli, il nuovo motto di Gattuso: “Nchianari, nchianari, nchianari” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Lazio-Napoli, la conferenza stampa di Gennaro Gattuso alla vigilia della sfida contro i biancocelesti di Simone Inzaghi. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Napoli, Gennaro Gattuso ha suonato la carica fissando gli obiettivi stagionali. Il tecnico dei partenopei ha ammesso il momento di difficoltà ma si è detto certo che la situazione possa migliorare attraverso il lavoro e lo spirito di sacrificio. Lazio-Napoli, la conferenza stampa di Gennaro Gattuso Nella prima parte della conferenza stampa Gennaro Gattuso ha parlato della sconfitta rimediata contro l’Inter nell’ultima partita di campionato. Contro i nerazzurri il Napoli ha mostrato evidenti progressi dal punto di vista del gioco ma questo non ha evitato una sconfitta netta contro gli uomini di Conte, maturata anche a causa di alcuni errori individuali, come quello di Meret. “Bisogna ... Leggi la notizia su newsmondo

sscnapoli : ?? #LazioNapoli sarà diretta dall’arbitro #Orsato di Schio ???? - tancredipalmeri : Il più grande merito dell’Atalanta è che, in una giornata che comprenda Lazio-Napoli e Roma-Juventus, ci sia Inter-… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AUDIO KK - Lazio-Napoli, mister Gattuso ad Antonio Petrazzuolo: 'I 3 motivi per cui un giocatore deve venire a Napoli'… -