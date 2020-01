Lazio-Napoli, c'è Gattuso in diretta: live la conferenza stampa della vigilia (Di venerdì 10 gennaio 2020) È il giorno di Gattuso. All'indomani del suo 42esimo compleanno, e alla vigilia di Lazio-Napoli, l'allenatore azzurro torna a parlare da Castel Volturno. Leggi la notizia su ilmattino

sscnapoli : ?? #LazioNapoli sarà diretta dall’arbitro #Orsato di Schio ???? - tancredipalmeri : Il più grande merito dell’Atalanta è che, in una giornata che comprenda Lazio-Napoli e Roma-Juventus, ci sia Inter-… - SiamoPartenopei : DIRETTA - Lazio-Napoli, Gattuso in conferenza stampa: seguila in diretta dalle ore 12 su CalcioNapoli24 -