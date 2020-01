Lavoro, ripariamo l’ascensore sociale (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’ultimo dato sull’occupazione in Italia rilasciato dall’Istat a prima vista farebbe ben sperare dal momento che il tasso raggiunto – il 59,4 per cento – è il più alto dal 1977 e cioè da quando esistono le serie storiche per questo tipo di rilevazioni. Nel novembre del 2019 si sono contati 41mila posti di Lavoro in più che nel novembre del 2018 con un incremento dello 0,2 per cento e un valore assoluto che raggiunge quota 23 milioni 486mila. In più, l’incremento è quasi interamente dovuto alla componente femminile (36.000 nuove unità) e riguarda essenzialmente le posizioni dipendenti a discapito di quelle autonome. Tutto questo nonostante – e a questo punto potremmo dire per effetto – dell’abolizione dell’articolo 18 che rende più flessibile il mercato del Lavoro e che tante polemiche aveva suscitato e suscita ancora da chi vorrebbe reintrodurlo come totem sindacale. Allo stesso tempo, ... Leggi la notizia su ildenaro

