Lavoro, Daniele (Pd): Auchan, a rischio 400 lavoratori in Campania (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Ieri ho incontrato una delegazione di lavoratori e rappresentanti sindacali Auchan dei siti di Mugnano, Giugliano e Nola che mi hanno esposto l’intricata vicenda relativa alla cessione dei supermercati ed ipermercati Auchan a Conad che vede in Italia a rischio 3100 persone”. A dichiararlo il consigliere regionale Gianluca Daniele, che prosegue: “In Campania ci sono 4 Auchan -Mugnano, Giugliano, Nola e Pompei- con 800 dipendenti totali di cui 400 rischiano il posto di Lavoro. L’ipermercato di Nola, in particolare, rischia la chiusura definitiva. I tentativi di confronto con l’azienda, fin qui provati, non hanno sortito risultati. Intanto, – prosegue Daniele – i lavoratori hanno già organizzato due scioperi e sono in attesa di conoscere la propria sorte. Ci troviamo di fronte all’ennesimo danno a carico dei lavoratori della grande distribuzione di cui ... Leggi la notizia su ildenaro

