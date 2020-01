Lattine di alcolici nella neve: il nascondiglio scoperto dai carabinieri (Di venerdì 10 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Trovati nella neve 54 Lattine di birra, 2 bottiglie con un cocktail e 4 bottiglie di super alcolici. Il blitz dei carabinieri insospettiti dal via vai di giovani coi bicchieri in mano Si erano insospettiti vedendo uno strano via vai di giovani, che giravano vicino alla pista da sci con Lattine e bicchieri di alcolici, in luoghi lontani da bar e locali. Per questo, i carabinieri sono intervenuti nel comprensorio di Obereggen, nel Comune di Nova Ponente, a soli 20 minuti da Bolzano. I militari della stazione locale avevano notato una massiccia presenza di ragazzi, che spesso giravano con Lattine, bottiglie o bicchieri di plastica pieni di alcolici. Il tutto avveniva in zone del comprensorio sciistico lontane dai bar. Inoltre, sembra che i giovani cercassero di non farsi notare, mentre consumavano i cocktail e le birre. Quando i carabinieri hanno ... Leggi la notizia su ilgiornale

