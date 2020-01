Latina, lite per l’eredità: uomo uccide la cugina e il marito per poi suicidarsi, ecco chi erano le vittime (Di venerdì 10 gennaio 2020) A Formia, in provincia di Latina, una lite per l’eredità finisce in tragedia: un uomo uccide la cugina e il marito per poi suicidarsi. E’ accaduto tutto nel primo pomeriggio di ieri, ma l’allarme è stato dato solo qualche ora più tardi dagli abitanti dello stabile delle vittime. A sparare è stato Pasqualino Forcina, 64 anni, che ha ucciso la cugina Fausta Forcina, 67 anni. Il marito della donna, Giuseppe Gionta, 70 anni, ha cercato di salvarla ed è stato a sua volta ucciso dall’uomo. Il tutto è accaduto nel centro di Formia, nel palazzo in cui i tre vivevano, anche se in appartamenti differenti. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che accertare i decessi. I carabinieri della compagnia di Latina hanno compreso la dinamica dei fatti una volta rinvenuto il cadavere di colui che ha aperto il fuoco, all’interno del suo ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

