L’ASD Micri trionfa al Preview Universal Youth Cup Napoli: qualificazione alla fase finale (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – L’Universal Youth Cup è un prestigioso torneo internazionale giunto alla decima edizione. Si compone di fasi preliminari svolte in Italia e nel mondo e di una fase finale che si tiene a Forte dei Marmi dal 10 al 13 aprile 2020. La rassegna internazionale è dedicata alla categoria Under 11. Sono nuumerosi i settori giovanili dei top club che prendono parte all’Universal Youth Cup: Barcellona, Liverpool, Juventus, Inter, Ajax e tanti altri. Il gruppo 2009 delL’ASD Micri, scuola calcio élite di Volla (NA), allenato da mister Marchisano si è classificato primo al Preview Universal Youth Cup di Napoli: torneo di qualificazione alla fase finale del torneo. Guadagnando così l’accesso all’ultimo turno della competizione che si disputerà ad aprile in Versilia. Una grande gioia per l’importante realtà nazionale, che conquista così l’ennesimo ... Leggi la notizia su anteprima24

SiamoPartenopei : L'ASD Micri trionfa al Preview Universal Youth Cup Napoli: ottenuta la qualificazione alla fase finale - news24_napoli : L’ASD Micri trionfa al Preview Universal Youth Cup Napoli: ottenuta la… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Preview Universal Youth Cup Napoli: l'ASD Micri ottiene la qualificazione alla fase finale -