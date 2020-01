L'Aiscat: «Non ci sono 200 gallerie a rischio, in Italia il 50% dei tunnel europei» (Di venerdì 10 gennaio 2020) L'Aiscat, l'associazione delle concessionarie autostradali, interviene sulla questione dei tunnel autostradali: «Non ci sono 200 gallerie a rischio». L'Aiscat esprime la... Leggi la notizia su ilmessaggero

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: L'Aiscat: «Non ci sono 200 #gallerie a rischio, in Italia il 50% dei tunnel europei» - ilmessaggeroit : L'Aiscat: «Non ci sono 200 #gallerie a rischio, in Italia il 50% dei tunnel europei» - forzapd : We imbecille ce l'ho con te @luigidimaio Aiscat vuole aprire una discussione sulle concessioni autostradali tu non… -