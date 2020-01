L’affarone che ha fatto la Sicilia a votare il centrodestra (Di venerdì 10 gennaio 2020) Diventerà bellissima è il nome della lista del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Le cose in Sicilia però non sono bellissime. Perché il centrodestra unito che dal novembre del 2017 è al governo della regione non sembra essere in grado di imprimere alla Trinacria quel cambiamento che sogna di imprimere al Paese. Il centrodestra fa poker con quattro regioni in esercizio provvisorio Perché mentre la Lega annuncia la nascita di un suo gruppo all’Assemblea Regionale Siciliana (il cui capogruppo è stato fino a qualche tempo fa il capogruppo di Fratelli d’Italia) con l’obiettivo di «essere stimolo al Governo regionale con tutta una serie di proposte» la giunta Musumeci e la maggioranza falliscono l’obiettivo più importante dell’anno: l’approvazione del bilancio. Proprio come Sardegna, Umbria e Basilicata anche un’altra regione ... Leggi la notizia su nextquotidiano

