La Virtus Bava Pozzuoli domani in trasferta contro la Virtus Cassino (Di sabato 11 gennaio 2020) Il girone di ritorno della Virtus Pozzuoli prenderà il via questo sabato (ore 19) in casa della Virtus Cassino. Con la vittoria ottenuta contro la Pallacanestro Nardò la Virtus Bava Pozzuoli ha messo a segno una doppietta importantissima chiudendo il girone d’andata a 14 punti. Questo sabato Errico e compagni saranno di scena in casa … L'articolo La Virtus Bava Pozzuoli domani in trasferta contro la Virtus Cassino proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi la notizia su 2anews

VincePerfetto : RT @puntomagazine: Prova maiuscola della Virtus Bava #Pozzuoli allenata dal tecnico Mariano Gentile che ha portato a casa la seconda vittor… - puntomagazine : Prova maiuscola della Virtus Bava #Pozzuoli allenata dal tecnico Mariano Gentile che ha portato a casa la seconda v… -