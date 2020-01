La Ss163 riapre da lunedì. Si va verso riconoscimento dello stato di emergenza (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Arriva in un comunicato stampa della Protezione civile nazionale l’ufficialità sulla riapertura da lunedì della Statale 163 Amalfitana grazie ad una intesa tra Regione Campania, Comuni e Anas. La notizia è giunta al termine di una giornata di sopralluoghi con la presenza del Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, del Vicepresidente della Giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, del direttore generale della Protezione civile regionale, Italo Giulivo, dei sindaci della Costiera Amalfitana e del capo dipartimento dell’Anas Nicola Montesano. Il Dipartimento della Protezione civile ha preso atto della grave situazione verificatasi in Campania nei luoghi visitati: si va verso la dichiarazione dello stato di emergenza. Presenti al sopralluogo in costiera amalfitana, anche diversi ... Leggi la notizia su anteprima24

