La ragazza d’autunno, il prodigioso racconto che ha meritato di entrare nella shortlist degli Oscar 2020 ed è stato premiato a Cannes (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ha vinto molto eppure ancora troppo poco il prodigioso La ragazza d’autunno, opera seconda del giovane Kantemir Balagov, un 28enne dal talento assoluto e non a caso discepolo e pupillo del grande Alexandr Sokurov. Presentato a Cannes in Un Certain Regard – dove si è meritato il riconoscimento alla regia – e presente nella shortlist tra i film “internazionali” ai prossimi Oscar, il film in originale titola Dylda ovvero “spilungona” o “giraffa”, raccontando la storia di una giovane infermiera assai alta alle prese con le rovine materiali e spirituali della Leningrado post assedio. Siamo infatti nel 1945, sopravvivere è ancora la parola chiave di chi è scampato allo strazio bellico, ma il prezzo da pagare è altissimo, da ogni punto di vista lo si osservi. Iya, questo è il nome della “giraffa”, e la sua amica Masha rappresentano due approcci diversi a tale battaglia quotidiana, una lotta ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

