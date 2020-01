La produzione industriale è in negativo per il nono mese di fila (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dopo la notizia di ieri sull'aumento del tasso di occupazione, salito al 59,4 per cento (più 0,1 punti percentuali), i nuovi dati dell'Istat sono positivi solo a prima vista. Dopo due mesi di cali, a novembre si registra un leggero recupero congiunturale della produzione industriale, con un aumento Leggi la notizia su ilfoglio

Istat : produzione industriale debole a novembre : Avanti adagio (+0,1%) rispetto al mese precedente ma su base annua si registra il nono calo mensile consecutivo (-0,6%). Male tessile, metallurgia e macchinari. Convincono solo elettronica e legno. Migliori i risultati di Francia e Germania.

Germania : a novembre produzione industriale +1 - 1% - -2 - 6% su anno : Wiesbaden, 9 gen. (Adnkronos) – La produzione industriale in Germania a novembre 2019 ha registrato una crescita dell’1,1% rispetto al mese precedente. Rispetto allo stesso mese del 2018 la produzione industriale ha registrato un calo del 2,6%. Lo rende noto Destatis, l’istituto di statistica tedesco.L'articolo Germania : a novembre produzione industriale +1,1%, -2,6% su anno sembra essere il primo su CalcioWeb.

Eurozona : prezzi produzione industriale - +0 - 2% a novembre : I maggiori aumenti rispetto a ottobre sono stati osservati in Grecia (+3,4%), Francia (+1,1%) e Svezia (+0,9%)

Istat - in calo la produzione industriale : -2 - 4 per cento ad ottobre : I dati Istat sulla produzione industriale di ottobre 2019. -2,4% rispetto all’anno precedente. In crescita solo i beni di consumo. ROMA – I dati Istat sulla produzione industriale di ottobre 2019 confermano un trend negativo. Nella comparazione con lo stesso mese dell’anno precedente è stato registrato un -2,4%. Percentuale negativa che fa preoccupare (e non poco gli economisti) visto che i giorni lavorativi sono stati gli ...

Germania - a ottobre il più grande calo della produzione industriale dalla crisi del 2009 : scende del 5 - 3 per cento : Battuta d’arresto per la produzione industriale tedesca, che a ottobre è scesa del 5,3% rispetto allo stesso mese del 2018. Gli analisti prevedevano una diminuzione del 3,6%. È il più grande calo dalla crisi del 2009 , che evidenzia come “il motore della maggiore economia dell’eurozona va avanti a stento”. I dati mostrano che fra settembre e ottobre la produzione industriale è diminuita dell’1,7%, mentre gli analisti ...

Vertice Ilva - Conte : ‘Mittal è disponibile a una interlocuzione. Rinvio processo se assicura produzione . Obiettivo nuovo piano industriale’ : ArcerlorMittal è “ disponibile a un’interlocuzione”, c’è stata “una grande apertura” ma sarà una “negoziazione faticosa, lunga, complicata”. L’annuncio arriva dal premier Giuseppe Conte , al termine di quattro ore di trattativa a Palazzo Chigi con i proprietari del colosso siderurgico. Il primo Obiettivo del governo è stato raggiunto: l’azienda è tornata a trattare. Ma un accordo ancora è ...

Scende la produzione industriale - a settembre su base annua : Ancora in calo la produzione industriale in Italia. A settembre 2019 l'Istat stima che l'indice sia sceso diminuisca dello 0,4% rispetto ad agosto

Istat - flessione produzione industriale : 10.58 Calo della produzione industriale a settembre. Secondo i dati corretti per gli effetti del calendario, l'Istat rileva un calo della produzione industriale dello 0,4% sul mese di agosto, e del 2,1% rispetto al settembre 2018. L'indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali per i beni di consumo (+0,%) e i beni strumentali (+0,6%), mentre sono negativi l'energia (-1,1%) e i beni intermedi (-1,0%).

