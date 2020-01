La Nasa incorona 13 nuovi astronauti: primo obiettivo la Luna (Di venerdì 10 gennaio 2020) obiettivo Luna: la Nasa ha le idee chiare e con lei anche i 13 giovani diplomati come nuovi astronauti presso il Johnson Space Center della Nasa a Houston. Dopo più di due anni di intenso addestramento sono finalmente pronti a volare nello spazio, nella speranza di conquistare la Luna e magari anche Marte. Sono sei le donne della classe, composta da 11 candidati dell’Agenzia spaziale americana e due di quella canadese (Csa). Il loro background è molto vario: a farla da padrone sono gli ingegneri, ma ci sono anche medici chirurghi, biologi e geologi, a far intendere come l’esplorazione dello spaziorichieda una preparazione sempre più multidisciplinare. Si tratta della prima classe di astronauti che si diploma sotto il programma Artemis, promosso dalla Nasa per riportare l’uomo sulla Luna insieme alla prima donna. Selezionati nel 2017, i nuovi astronauti hanno ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

