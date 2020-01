La mega gaffe dell’elettore leghista a Piazza Pulita: “Voto Lega, Bonaccini, Bergonzoni” (Di venerdì 10 gennaio 2020) La disinformazione è dilagante nell’elettorato di ogni partito e movimento in Italia, lo diciamo da anni, anche se quanto emerso ieri a Piazza Pulita ci dice che la situazione in Emilia Romagna sia particolarmente critica sotto questo punto di vista soprattutto con la Lega. E così, dopo aver analizzato una forte imprecisione nel post di Bonaccini contro Lucia Borgonzoni poche ore fa sulle nostre pagine, oggi 10 gennaio tocca analizzare anche alcune interviste che la dicono lunga sul momento storico e politico che viviamo nel nostro Paese. L’elettore leghista in confusione totale durante Piazza Pulita In particolare, durante l’ultima puntata di Piazza Pulita ci sono state mostrate alcune interviste per elettori della Lega in occasione di un comizio organizzato dal Carroccio, in vista della tornata elettorale prevista a fine gennaio in Emilia Romagna. A tal proposito ... Leggi la notizia su bufale

