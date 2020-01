La Corte suprema dell’India ha dato una settimana di tempo al governo per rivedere tutte le restrizioni alle comunicazioni imposte in Jammu e Kashmir (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Corte suprema dell’India ha dato una settimana di tempo al governo indiano per rivedere tutte le restrizioni alle comunicazioni imposte in Jammu e Kashmir, compresa la sospensione di Internet. I giudici hanno parlato di violazione delle libertà di parola Leggi la notizia su ilpost

