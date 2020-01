La Corte dei Conti certifica il costo dell’Ue per l’Italia (Di venerdì 10 gennaio 2020) 7 miliardi di euro: è questo il deficit tra i contributi versati dall’Italia all’Unione europea e i fondi ricevuti in cambio da Bruxelles per programmi di coesione, contributi a programmi sponsorizzati direttamente dall’istituzione comunitaria e investimenti della Politica agricola comune (Pac). A certificarlo la Corte dei Conti nella recente “Relazione annuale 2019 – I rapporti finanziari con l’Unione europea e l’utilizzazione dei fondi comunitari”, relativa all’anno 2018, approvata dalla Sezione di controllo per gli Affari comunitari e internazionali dell’istituto di Viale Mazzini con la delibera numero 16/2019, in cui sono passati al setaccio i flussi finanziari in entrata e in uscita e le tipologie di risorse che hanno alimentato il bilancio europeo. La conclusione non è certamente fraintendibile, come fa notare Agenzia ... Leggi la notizia su it.insideover

petergomezblog : Renzi si allinea al centrodestra su Autostrade: “Voteremo contro revoca concessioni”. Fassina e Di Stefano: “Legga… - albertoangela : Il Palazzo Reale di #Torino rappresenta uno dei luoghi simbolo della nascita dell’Italia. Insieme ad Aurora Ruffino… - matteosalvinimi : #Salvini: L’economia italiana è ferma. Questa manovra economica con 7 miliardi di nuove tasse, certificate dalla Co… -