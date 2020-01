La cittadina siciliana che nega la cittadinanza a Liliana Segre: «Non ha meriti particolari» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il consiglio comunale di Geraci Siculo, un paese delle Madonie, in Sicilia, ha respinto a maggioranza la proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. La proposta, che mirava a dare riconoscimento all’impegno della senatrice a vita contro il razzismo, era stata presentata dal gruppo di opposizione ‘UniAmo Geraci’. La maggioranza l’ha bocciata con varie motivazioni tra cui il fatto che Liliana Segre non avrebbe alcun merito particolare nei confronti della comunità. Il nuovo riconoscimento avrebbe potuto assumere un carattere discriminatorio nei confronti di tutti gli altri deportati nei lager nazisti. Il capogruppo della minoranza, Gaetano Scancarello, ha giudicato ridicole le ragioni del rifiuto con il quale sarebbe stata scritta «una brutta pagina della storia politica recente di Geraci Siculo». LEGGI ANCHE –> Il sindaco di Biella fa ... Leggi la notizia su giornalettismo

