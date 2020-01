La Cei incalza: "Crisi del Mediterraneo è crisi dei migranti" (Di venerdì 10 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi La Cei serra le fila in attesa dell'incontro di Bari sul Mediterraneo. Al centro dei pensieri di Bassetti persiste la questione dei migranti "La crisi del Mediterraneo è poi la crisi dei migranti che si consuma nel silenzio assordante delle acque del mare". Il cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ha iniziato oggi ad introdurre l'evento sinodale di febbraio, che avrà come oggetto la situazione del mar Mediterraneo e che si svolgerà a Bari. L'intervento finale spetterà a Papa Francesco. Jorge Mario Bergoglio, che ieri ha di nuovo definito il Mare Nostrum un "cimitero", celebrerà la messa conclusiva. La Cei - l'organizzazione del summit ne è una prova - non intende abbassare la guardia sui profughi e sui rifugiati. In specie perché il fatto che i migranti continuino a morire in quella zona di mondo è al centro delle preoccupazioni ecclesiastiche. ... Leggi la notizia su ilgiornale

