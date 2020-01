L.elettorale: Parrini a Salvini, ‘in Italia mai proporzionale con soglia al 5%’ (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – ‘In Italia una legge elettorale con uno sbarramento al 5%, argine potente contro la frammentazione e quindi garanzia di stabilità, non c’è mai stata, né trenta, né quaranta, né settanta anni fa. Agitando lo spettro di un ritorno indietro di trent’anni Salvini dimostra ancora una volta di non sapere di cosa sta parlando”. Lo afferma in replica al leader della Lega, il senatore Pd Dario Parrini, capogruppo dem in Commissione Affari Costituzionali. L'articolo L.elettorale: Parrini a Salvini, ‘in Italia mai proporzionale con soglia al 5%’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

