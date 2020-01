Kurtic al Parma, la Spal lo saluta: «Grazie di tutto Jasmin» – FOTO (Di venerdì 10 gennaio 2020) Kurtic si è trasferito al Parma e la Spal ringrazia il suo ex centrocampista, dopo due anni passati a Ferrara da protagonista Ora che Jasmin Kurtic è ufficialmente un giocatore del Parma, la Spal l’ha ringraziato ufficialmente sui social. «Grazie di tutto Jasmin!» il tweet. Mentre il comunicato sul sito recita: «S.P.A.L. ringrazia Kurtic per il grande contributo fornito nei due anni trascorsi a Ferrara, augurandogli le migliori soddisfazioni professionali». Sei le reti segnate dallo sloveno la scorsa stagione in Serie A. Spal comunica di aver ceduto Jasmin Kurtic al Parma.⁣⁣⁣⁣⁣⁣Grazie di tutto Jasmin!⚪️ Leggi la notizia su calcionews24

1913parmacalcio : #CompleanniCrociati Buon compleanno a Jasmin #Kurtic, che oggi compie 31 anni! ?????? E benvenuto a Parma! ?? Leggi il… - spalferrara : SPAL comunica di aver ceduto Jasmin Kurtic al Parma.??? ??? Grazie di tutto Jasmin!?????? ??… - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Parma ufficializza #Kurtic -