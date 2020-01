Karina Cascella: il ricordo del primo incontro con Maria De Filippi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Karina Cascella, che recentemente ha ricordato il burrascoso rapporto col padre, è tornata nuovamente a parlare del suo rapporto con Maria De Filippi e del loro primo incontro nel 2005, all’epoca di Vero Amore. Karina Cascella: “Di Maria mi colpì la sua semplicità” Karina Cascella ricorda l’incontro con la persona che le ha cambiato la vita e cioè Maria De Filippi, conosciuta nel 2005 per il reality Vero Amore che le regalò il successo ma anche colui che sarebbe diventato il padre della figlia Ginevra, Salvatore Angelucci. La Cascella ha raccontato su Instagram come conobbe la conduttrice di C’è posta per te, che tornerà in onda l’11 gennaio. L’influencer ricorda le emozioni del primo incontro. “Quando sono entrata in quella stanza per il colloquio, dopo aver superato il provino di Vero Amore, mi batteva il cuore fortissimo. Era il mio sogno da sempre vederla, parlarci. E ... Leggi la notizia su thesocialpost

