Juventus: quando il centro è bloccato, si cerca Cuadrado (Di venerdì 10 gennaio 2020) Cuadrado è una fonte di gioco importante per la Juventus. Il colombiano dà creatività anche in fascia Soprattutto dopo il passaggio al rombo, la Juventus di Sarri attacca quasi esclusivamente per vie centrali. Si vede tanta densità in mezzo con costanti combinazioni di prima. Cuadrado ha quindi un compito gravoso a destra, deve coprire l'ampiezza occupando ampie porzioni di campo. Il colombiano diventa un'importante fonte di gioco a destra, una pedina in grado di creare superiorità numerica. Un esempio nella slide sopra: a destra si forma un triangolo, con Dybala che riesce a servire Cuadrado in profondità alle spalle di Pellegrini.

Juventus -Udinese - Coppa Italia 2020 : quando si gioca - data - orario - tv e programma : I campioni d’ Italia della Juventus, negli ottavi di finale di Coppa Italia , dovranno vedersela all’Allianz Stadium contro un Udinese in grande forma. Ovviamente i bianconeri torinesi sono da considerarsi i grandi favoriti, ma i friulani stanno vivendo un ottimo momento, hanno vinto gli ultimi due incontri disputati in campionato e nel turno precedente hanno spazzato via il Bologna con il risultato di 4-0. Nel primo scontro stagionale ...

Juventus - sorpresa Chiellini : ecco quando tornerà in campo! : INFORTUNIO Chiellini - Giorgio Chiellini intravede la luce in fondo al tunnel e continua a lavorare in maniera totale per far ritorno in campo il prima possibile. Il centrale bianconero, dopo il ko al ginocchio, potrebbe recuperare prima del previsto. Lavoro accurato e maniacale, con il capitano bianconero pronto a calpestare nuovamente l’erbetta già a fine febbraio. Un ritorno che andrà a completare l’assetto difensivo della Juventus ...

Infortunati Juventus : Alex Sandro e Szczesny - ecco quando torneranno : Infortunati Juventus - Dopo il successo contro la Sampdoria, la Juventus si prepara alla sfida di domenica contro la Lazio, sfida valida per l’assegnazione della SuperCoppa Italiana. Sarri, come confermato alla fine del match del Marassi, dovrà fare i conti con qualche infortunato di troppo. Da valutare le condizioni di Szczesny , assente contro la Sampdoria per un piccolo problema alla spalla. Il portiere potrebbe far ritorno in vista di ...

Infortunati Juventus - Bentancur - Ramsey e Douglas Costa : ecco quando torneranno : Infortunati Juventus - Tengono banco gli infortuni in casa bianconera. Di fatto, come rivelato da Sarri nel corso dell’ultima conferenza stampa, i bianconeri proveranno a recuperare Bentancur in vista della sfida di domenica contro l’Udinese. Recupero complicato, ma non impossibile. Nella peggiore delle ipotesi l’ex Boca Juniors sarà a disposizione di Sarri in vista della prossima sfida contro la Sampdoria, in programma ...

Sorteggio Champions League 2020 : orario - data - programma e tv. Quando ai svolge e avversarie Juventus - Napoli e Atalanta : Sono stati impegnati tutti gli slot a disposizione per i sorteggi degli ottavi di finale della Champions League di calcio, che si terranno lunedì 16 dicembre alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera. Tra le squadre italiane la Juventus ha chiuso al primo posto nel girone, mentre Atalanta e Napoli sono finite al secondo, infine l’Inter è stata retrocessa in Europa League . Il Sorteggio sarà visibile in tv in chiaro su Canale 20 ed in abbonamento ...

Infortunati Juventus : Bentancur - Douglas Costa e Ramsey : ecco quando torneranno : Infortunati Juventus - Maurizio Sarri dovrà fare i conti con la situazione dall’infermeria in vista di questa parte conclusiva della prima frazione di stagione. Da valutare le condizioni di Ramsey , Bentancur e Douglas Costa , con tempi di recupero decisamente meno preoccupanti del previsto. Bentancur potrebbe tornare in campo nel giro di 10 giorni. Il centrocampista uruguaiano verrà valutato giorno dopo e il suo ritorno in campo potrebbe ...

Infortunati Juventus - Bentancur - Ramsey e Douglas Costa : ecco quando torneranno in campo : Infortunati Juventus - Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni trapelate dall’infermeria, la Juventus dovrà fare i conti con i ko di Khedira, Douglas Costa , Chiellini, Ramsey , e quello nuovo di Bentancur . Per quel che riguarda Khedira, come noto, il centrocampista tedesco dovrà stare fermo per circa 3 mesi e il suo ritorno in campo sarà fissato per il mese di marzo. Stesso discorso per capitan Chiellini, il cui rientro sarà ...

Supercoppa Italiana 2019 - Juventus -Lazio : quando si gioca - data - orario - programma e tv : Domenica 22 dicembre (ore 17.45) si giocherà la Supercoppa Italiana 2019 di calcio, Juventus e Lazio si affronteranno a Riyad (capitale dell’Arabia Saudita) dove verrà messo in palio il primo trofeo della stagione. Si vola in Medio Oriente per questa contesa che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente, le due squadre si daranno battaglia a viso aperto in una partita secca senza possibilità d’appello: si decide tutto in ...

Juventus : l’importanza di Cuadrado quando il centro è bloccato : La Juventus di Sarri vuole attaccare soprattutto al centro . Le sovrapposizioni di Cuadrado consentono di occupare anche l’ampiezza La Juventus di Sarri attacca e palleggia in spazi stretti, soprattutto al centro del campo tramite combinazioni di prima. La tendenza è quella di sguarnire le corsie esterne e fare tanta densità in mezzo. Si vede nella slide sopra, con tutta la squadra concentrata in poco spazio. Di conseguenza, le ...

Juventus : Bentancur supporta Pjanic quando è marcato : quando Pjanic è marcato , Bentancur aiuta la Juventus nel palleggio. I bianconeri dispongono così di un doppio play Bentancur sta acquistando sempre più minutaggio nella Juventus di Sarri. L’uruguagio abbina la pulizia nel palleggio a un grande dinamismo che lo porta a coprire ampie porzioni di campo. Una delle sue più grandi utilità consiste nel supporto a Pjanic quando il bosniaco è marcato . Bentancur viene incontro al difensore e crea ...

Infortunati Juventus : Khedira - Rabiot e Douglas Costa - ecco quando torneranno! : Infortunati Juventus - Suona un piccolo allarme in casa Juventus dopo i recenti ko di Khedira , Rabiot e Douglas Costa . Tempi di recupero ancora da valutare con estrema calma, ma la sensazione è che i tre giocatori saranno presto a disposizione di Sarri. Il centrocampista tedesco potrebbe ritornare già in vista della prossima giornata di campionato. Problema muscolare da tenere sotto controllo, ma si va verso una fumata bianca. Stesso discorso per ...

Bayer Leverkusen- Juventus - quando si gioca la prossima partita? Data - programma - orario e tv : Si chiuderà mercoledì 11 dicembre la prima fase a gironi della Champions League di calcio: si giocherà alle ore 21.00 infatti Bayer Leverkusen-Juventus , match valido per la sesta ed ultima giornata. Le due formazioni scenderanno in campo in contemporanea con l’altro match del girone, Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca. Di seguito il programma dettagliato e l’ orario della sfida della sesta giornata della Champions League 2019-2020 di ...

Juventus - infortunio Douglas Costa : brasiliano fuori. Ecco quando rientrerà : Juventus infortunio Douglas Costa – Douglas Costa fermo ai box: questa la notizia diffusa dal sito della Juventus, che sottolinea l’entità dell’infortunio e specifica inoltre i tempi di recupero dell’esterno brasiliano. Il numero undici allenato da Sarri dovrà stare lontano dai campi per quindici giorni. La causa è da imputare ad un problema al muscolo della coscia destra. Il tecnico toscano che dovrà fare a meno del ...

