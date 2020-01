Juventus, così Demiral ha conquistato Sarri e tolto il posto a De Ligt (Di venerdì 10 gennaio 2020) Demiral è un difensore energico, istintivo, aggressivo. Abituato a difendere alto già dall'esperienza al Sassuolo, è veloce in progressione e non teme l'uno contro uno in campo aperto. Sa difendere in avanti, si è adattato in questo meglio di De Ligt, che è più efficace nell'impostazione dell'azione. Leggi la notizia su fanpage

il_elliott : @morgans_news @Teo__Visma A me non e mai piacuto, ha avutto la grande fortuna di gioccare con Gasp e di essere comp… - infoitsport : Juventus campione d’inverno se… così Sarri può battere Conte al giro di boa - FrancescaXCVI : @SalpadrinoT La Juventus così come Real Madrid e Paris Saint Germain, puntano a prenderlo a giugno, lui vuole andar… -