Juve Stabia, risoluzione del prestito per Del Sole (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Con una nota stampa scarna, la Juve Stabia ha comunicato la risoluzione del prestito di Ferdinando Del Sole, trequartista classe ’98 che lascia le vespe per ritornare alla Juventus. Per lui un ritorno alla base dopo aver collezionato pochissime soddisfazioni con gli stabiesi. L'articolo Juve Stabia, risoluzione del prestito per Del Sole proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

