Justine Mattera Instagram: sotto una lampada accesa senza niente addosso, la foto è oltre ogni limite (Di venerdì 10 gennaio 2020) Justine Mattera Instagram: ancora una lezione di erotismo sui social da parte della avvenente showgirl e modella americana oramai sempre più dedita alle foto osé su Instagram. A 48 anni la Mattera, che tanto tempo fa esordì in Italia in veste di sosia Marilyn Monroe, esibisce un corpo perfetto. Justine Mattera senza niente addosso: illuminata dall’alto si esibisce su Instagram L’ultima foto condivisa sui social ne è un plastico esempio: si vede poco ma si immagina … tanto! Lei è completamente nuda, strizza i seni con le braccia ed è illuminata dall’alto da una grande lampada. Una immagine black&white che trasuda sensualità da ogni pixel. Justine sempre più ‘oltre’, si spinge ai limiti della censura e, forse, per evitarla ha dato un tocco di photoshop all’immagine erotica per ‘eliminare’ i capezzoli. Lo scatto fotografico è ... Leggi la notizia su urbanpost

