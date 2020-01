Jonathan Kashanian, paura a Detto Fatto: “Mi sento male”. Interviene Bianca Guaccero (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Mi sento male, senti il cuore”. Che paura per Jonathan Kashanian a Detto Fatto. Il tutor del programma di Rai2 ha preso un grande spavento durante il consueto appuntamento della Superclassifica Jon. Ma partiamo dal principio. Nell’ultima puntata andata in onda, nel corso dello spazio dedicato al gossip di cui l’ex gieffino è protagonista, l’argomento del giorno era quello delle fobie dei vip. Anche la conduttrice, Bianca Guaccero, è intervenuta e ha confessato al suo pubblico di essere terrorizzata dai ragni. Poi, rivolgendosi a Jonathan, ha aggiunto: “So invece che tu hai il terrore sei serpenti, oggi potresti superare la tua paura…”. Ed è stato a quel punto che la bella Bianca ha preso in mano un sacco di liuta con qualcosa all’interno che si muoveva. Tanto è già bastato per far preoccupare Jonathan, che ha iniziato a spaventarsi ed è scappato lontano. (Continua dopo la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

