Jonathan Kashanian, “Ho paura mi sento male” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Jonathan Kashanian spaventato a morte da un serpente finto, cuore a mille in televisione Nel corso di una trasmissione televisiva Jonathan Kashanian si sente male dopo che Bianca Guaccero gli tira addosso un finto serpente. Il ragazzo ha una grande fobia per questo animale, quindi nel momento in cui si è visto, anche se finto, questo rettile vicino a lui subito si è sentito male. Il cuore batteva troppo forte: il ragazzo è stato costretto a essere calmato e rassicurato perché iniziava davvero a subire una forte depressione. Non è la prima volta che lo stilista ha alternato questa sua paura per cui molto spesso viene preso in giro. In realtà però, è una fobia vera e propria che deve essere affrontata e superato e di certo, non può essere così banalizzata. Jonathan Kashanian e lo show anti-serpente in televisione Durante la trasmissione televisiva Jonathan Kashanian discuteva insieme ... Leggi la notizia su kontrokultura

