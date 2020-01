Jonathan, il segreto mai svelato a Detto Fatto: “Non l’ho mai detto”. Pubblico e Bianca Guaccero senza parole (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una puntata speciale quella di Detto Fatto andata in onda oggi. Ancora una volta Jonathan Kashanian accende il programma del pomeriggio di Rai Due con la sua rubrica “Superclassifica Jon”. Nella puntata andata in onda giovedì 9 dicembre l’ex gieffino ha rivelato la sua fobia per i serpenti ed è caduto nel tranello di Bianca Guaccero, ormai apprezzata conduttrice del contenitore pomeridiano. Anche la conduttrice, Bianca Guaccero, è intervenuta e ha confessato al suo Pubblico di essere terrorizzata dai ragni. “So invece che tu hai il terrore sei serpenti, oggi potresti superare la tua paura…”. Ed è stato a quel punto che la bella Bianca ha preso in mano un sacco di liuta con qualcosa all’interno che si muoveva.



Tanto è già bastato per far preoccupare Jonathan, che ha iniziato a spaventarsi ed è scappato lontano. “Ho paura, cosa c’è lì dentro che si ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

zazoomblog : Jonathan svela segreto a Detto Fatto: “Non è mio vero nome non dovevo nascere” - #Jonathan #svela #segreto #Detto -