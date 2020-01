Joaquin Phoenix indosserà lo stesso abito per l'intera award season in rispetto dell'ambiente (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Proverò a fare dal mio meglio”. Nel suo discorso durante la premiazione al Golden Globes (per la sua straordinaria interpretazione in Joker), Joaquin Phoenix ha provato a sensibilizzare il pubblico sulla questione climatica, promettendo di impegnarsi in prima persona. E, a quanto pare, i cambiamenti inizieranno proprio dai piccoli quanto significativi gesti.VIDEO - Il trailer di “Joker” con Joaquin Phoenix Per tutta l’awards season l’attore, nonché attivista e vegano, ha deciso che indosserà lo stesso abito da cerimonia per cercare di ridurre quanto più possibile gli sprechi, nel rispetto dell’ambiente. Così, il tuxedo lo accompagnerà su tutti i red carpet di questa stagione. Ad annunciare la decisione di Phoenix è stata Stella Mccartney, che ha realizzato l’abito ... Leggi la notizia su huffingtonpost

WarnerBrosIta : Congratulazioni a Joaquin Phoenix per aver vinto il Golden Globe come miglior attore protagonista in un film dramma… - pccpla : RT @HuffPostItalia: Joaquin Phoenix indosserà lo stesso abito per l'intera award season in rispetto dell'ambiente - comingincolors : RT @misslefroy: joaquin phoenix tra un golden globe e un oscar si unisce a jane fonda per manifestare contro i cambiamenti climatici https:… -