Joaquin Phoenix arrestato a Washington mentre protesta accanto a Jane Fonda (VIDEO) (Di venerdì 10 gennaio 2020) L'attore Joaquin Phoenix è stato arrestato a Washington durante le proteste organizzate dall'attrice Jane Fonda. Joaquin Phoenix è stato arrestato durante le proteste organizzate da Jane Fonda che era presente durante l'evento che si ripete da alcune settimane ogni venerdì e vede spesso il coinvolgimento della polizia. La star di Joker ha parlato ai presenti insieme a Fonda e Martin Sheen affrontando il tema dell'estrazione dei combustibili fossili e del loro utilizzo, oltre a chiedere che vengano fermati i sostegni economici alle società legate al petrolio. Un VIDEO condiviso online mostra l'arresto di Joaquin Phoenix avvenuto a Washington. L'attore, recentemente vincitore di un Golden Globe, è solo l'ultima delle star arrestate a causa delle proteste ... Leggi la notizia su movieplayer

