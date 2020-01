Ivan Gonzalez si tuffa di petto | Rita Rusic su di giri al Grande Fratello Vip (Di sabato 11 gennaio 2020) Il giovane e aitante modello spagnolo Ivan Gonzalez fa perdere la testa soprattutto alle donne di mezza età: così questa sera, venerdì 10 gennaio, entra come concorrente della casa del Grande Fratello Vip, in veste di modello e tronista. Ivan Gonzalez viene accolto a braccia aperte dalla bomba sexy Rita Rusic che appare euforica e … L'articolo Ivan Gonzalez si tuffa di petto Rita Rusic su di giri al Grande Fratello Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

