Italiano ucciso in Romania lo scorso 30 dicembre. Trovati i sicari (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si indaga sulla morte di un 63enne romano, secondo gli inquirenti l’uomo sarebbe stato ucciso in un agguato avvenuto a Bucarest in Romania. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sull’omicidio di un romano di 63 anni, ucciso in Romania il 30 dicembre scorso. I fatti La vittima era sposata con una donna romena … L'articolo Italiano ucciso in Romania lo scorso 30 dicembre. Trovati i sicari proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

MediasetTgcom24 : Italiano 63 enne ucciso in Romania, si indaga sulla moglie romena di 32 anni #romania - razorblack66 : MOGLI E BUOI ..... @iosoioevoi Italiano ucciso in Romania da due 20enni, arrestata la moglie: ha pagato 500 euro l'… - RaffaellaIshwa1 : RT @RadioSavana: Angelo non è una #risorsaINPS, è un Italiano di #Avellino padre di 3 figli. In questo video di dicembre chiedeva aiuto, CO… -