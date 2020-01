Italiano ucciso in Romania: la moglie avrebbe pagato per l’omicidio (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sul caso del cittadino Italiano ucciso a calci e pugni in Romania il 30 dicembre 2019: sono stati arrestati due ragazzi di poco più di 20 anni e la moglie, che sarebbe stata la mandante dell’omicidio. Italiano ucciso in Romania: si indaga sulla moglie Dei fatti si è avuta notizia solo diversi giorni dopo rispetto a quando hanno avuto luogo. Stando a quanto emerso, l’uomo, un 63enne originario di Roma, sarebbe stato aggredito a calci e pugni da due 22enni e dalla moglie, una 32enne. L’aggressione è avvenuta in Romania, paese d’origine della donna e con ogni probabilità anche dei due ragazzi. In base a quanto accertato, sarebbe stata proprio lei a richiedere che il marito venisse ucciso. Si è inoltre scoperto che aveva una relazione con uno dei due ventenni coinvolti. Non solo, per compiere il delitto avrebbe loro ... Leggi la notizia su notizie

