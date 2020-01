Italiano ucciso | aggredito in Romania | omicidio voluto dalla moglie (Di venerdì 10 gennaio 2020) Morto a seguito di una violenta aggressione un Italiano ucciso in Romania. La moglie avrebbe commissionato il delitto pagando un giovane amante ed un amico. Arriva dalla Romania la notizia di un Italiano ucciso a seguito di una feroce aggressione. La Procura di Roma, da dove proveniva il nostro connazionale di 63 anni, ha aperto … L'articolo Italiano ucciso aggredito in Romania omicidio voluto dalla moglie è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

MediasetTgcom24 : Italiano 63 enne ucciso in Romania, si indaga sulla moglie romena di 32 anni #romania - rita_corrado : RT @RadioSavana: Angelo non è una #risorsaINPS, è un Italiano di #Avellino padre di 3 figli. In questo video di dicembre chiedeva aiuto, CO… - TelevideoRai101 : Romania,italiano ucciso.Indagata moglie -