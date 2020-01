Italiano ucciso a bastonate in Romania, arrestata la moglie: avrebbe pagato i killer 500 euro (Di venerdì 10 gennaio 2020) Oltre alla donna sono finiti in manette due ragazzi di 22 anni, che la moglie della vittima avrebbe ingaggiato per uccidere... Leggi la notizia su today

MediasetTgcom24 : Italiano 63 enne ucciso in Romania, si indaga sulla moglie romena di 32 anni #romania - GiacomoMarcella : RT @RadioSavana: Angelo non è una #risorsaINPS, è un Italiano di #Avellino padre di 3 figli. In questo video di dicembre chiedeva aiuto, CO… - AnselmoCassiel : RT @RadioSavana: Angelo non è una #risorsaINPS, è un Italiano di #Avellino padre di 3 figli. In questo video di dicembre chiedeva aiuto, CO… -