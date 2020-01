Italia-Kosovo oggi in tv: programma, orario, streaming Qualificazioni Mondiali pallamano 2021 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il momento tanto atteso è finalmente arrivato, con la Nazionale Italiana di pallamano maschile che inizierà quest’oggi il girone di qualificazione ai Mondiali 2021, affrontando il Kosovo, nella splendida cornice del Pala Tedeschi di Benevento, sede di tutte le gare del raggruppamento, che assegnerà solamente un posto ai play-off. La partita si svolgerà come detto quest’oggi, alle ore 20, e sarà trasmessa unicamente in streaming, precisamente sulle piattaforme pallamano.tv e Eleven Sports, case abituali dello sport del 40×20, che cureranno anche la messa in onda di tutte le altre gare di questa tre-giorni, per non perdersi neanche un’azione. Il programma della partita: Pre-Qualificazioni Mondiali pallamano 2021 Venerdì 10 gennaio 2020 Ore 20 Italia-Kosovo pallamano.tv, Eleven Sports gianni.lombardi@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca ... Leggi la notizia su oasport

