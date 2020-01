Italia incapace di spendere i fondi europei. Bacchettate dalla Corte dei Conti: allarme frodi nel settore appalti. Anche nel 2018 Roma ha versato a Bruxelles più di quanto ha incassato (Di venerdì 10 gennaio 2020) Neppure quando ci sono i soldi a disposizione riusciamo a portare avanti dei progetti per far crescere il Paese. E soprattutto non riusciamo a farlo nelle aree depresse, quelle che di lavoro avrebbero bisogno come il pane. Lo certifica la Corte dei Conti nella relazione appena stilata dalla Sezione centrale di controllo per gli affari comunitari ed internazionali sui rapporti finanziari con l’Unione europea e l’utilizzazione dei fondi comunitari. I magistrati contabili specificano che “permane, generalmente, la differenza, in termini di effettività della capacità di spesa, tra le regioni più sviluppate e quelle meno sviluppate, nel senso che le prime spendono meglio e più delle seconde. La (paradossale) conseguenza di ciò è che decenni di politiche di coesione non sembrano avere sortito, in Italia, gli effetti per i quali esse sono state ideate, cioè ridurre il divario tra le aree più ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

