Iscrizioni Scuola 2020-2021, quasi 100mila domande nel primo giorno (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un boom di Iscrizioni Scuola 2020-2021 si è registrato quest’anno con quasi 100 mila domande nel primo giorno di apertura alle Iscrizioni tramite il servizio online messo a disposizione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Un dato che rappresenta una novità incredibile con quasi il doppio delle Iscrizioni effettuate lo scorso anno nei stessi parametri. A scegliere l’istituto scolastico che i propri figli frequenteranno per il prossimo anno sono già stati il 5% delle famiglie presenti sul territorio italiano. Le Iscrizioni in questione riguardano la Scuola primaria, e la Scuola secondaria di primo e secondo grado. Per accedere al servizio è necessario effettuare una spedizione e ben più di 13 mila domande sono state effettuate con l’autentificazione del servizio con credenziali SPID, un dato importante anche questo che mostra come le famiglie stiano ... Leggi la notizia su circuitoscuola

