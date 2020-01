Iran, Trump firma nuove sanzioni: colpiranno acciaio e responsabili dei raid. “Teheran sponsor del terrorismo mondiale” (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’Iran ha reagito all’uccisione di Soleimani voluta dagli Stati Uniti attaccando le basi Usa in Iraq e ora arriva una nuova ritorsione dagli Stati Uniti: si tratta di nuove sanzioni che colpIranno l’acciaio e il settore tessile, minerario (acciaio e alluminio in particolare), manifatturiero e delle costruzioni. Sono state annunciate dal segretario di Stato Mike Pompeo e del segretario al Tesoro Steven Mnuchin che ha detto: “Taglieremo miliardi di dollari di appoggio al governo Iraniano e continueremo a rafforzare altre entità”. Nel mirino delle nuove misure ci sono anche otto funzionari che, spiega l’amministrazione Usa, “hanno portato avanti le attività destabilizzanti del regime e sono coinvolti nei raid missilistici di martedì” contro le basi americane. l’ordine esecutivo è stato firmato dal presidente Donald Trump, che accusa Teheran ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Lo chiamò “perla rara”, ma ora #DiMaio sa che #Conte è suo nemico. Ieri la giornata dell… - riotta : Trump e Iran provano oggi a raffreddare la crisi, ma sui media italiani il tentativo non viene registrato e si rest… - Agenzia_Ansa : Iran, la Camera americana ha approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra di Trump -