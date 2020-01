Iran, nuove sanzioni USA. Pompeo: "Trump non vuole la guerra" (Di sabato 11 gennaio 2020) Il segretario al Tesoro americano, Steve Mnuchin, ha annunciato oggi nuove sanzioni nei confronti dell'Iran che colpIranno il settore dell'acciaio, del tessile, quello minerario, quello delle costruzioni e il manifatturiero. Mnuchin ha spiegato che "queste sanzioni resteranno in vigore fino a quando il regime smetterà di finanziare il terrorismo globale e si impegnerà a non avere armi nucleari". Il Dipartimento del Tesoro ha spiegato che i settori colpiti dalle nuove sanzioni producono miliardi di dollari per l'Iran.Sono invece 8 i funzionari Iraniani colpiti dalle sanzioni, tra i quali il segretario del Consiglio per la Sicurezza nazionale dell'Iran Ali Shamkhani, il comandante delle milizie Basij (Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica) Gholamreza Soleimani e il numero due delle Forze Armate Mohammad Reza Ashtiani.Nell'ordine esecutivo che autorizza le nuove sanzioni, Trump ... Leggi la notizia su blogo

