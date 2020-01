“Io e Diana abbiamo parlato”. L’amante di Paolo Ruffini confessa: “La verità viene fuori” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si infittisce la vicenda che oramai è sulla bocca di tutti: vale a dire la brutta rottura tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini. Per chi non lo sapesse infatti, il conduttore è stato accusato di aver tradito la donna da Vanya Stone, una tatuatrice 30enne originaria di Roma. Quest’ultima ha inoltre affermato di essere stata esclusa dal programma in questione proprio per questo motivo: “Inizia La Pupa e il Secchione e chissà chi lo presenterà quest’anno…Mi avevano mandato il pre-contratto ma all’ultimo qualcosa è cambiato. Chissà perché”. Ed ancora: “Forse qualcuno aveva la coda di paglia…che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana Del Bufalo. Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta, mi hai bloccata da tutto per paura che ti sputt….ssi…come vedi, eccoci ancora qui”, ha aggiunto. E pronte sono arrivate le repliche sia di Paolo che di Diana. La Stone ha inoltre ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

