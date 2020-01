Intesa sul Germanicum. Legge proporzionale con sbarramento al 5%. Verso l’accordo tra M5S, Pd e Italia Viva. Ma LeU teme l’estinzione e dice No (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il testo di riforma elettorale che modifica il Rosatellum, a firma del presidente Cinque Stelle della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia (nella foto), è stato depositato ieri a Montecitorio. Obiettivo: incardinarlo in commissione già lunedì o al più tardi martedì della prossima settimana. Ovvero prima del pronunciamento della Corte costituzionale, il 15 gennaio, sull’ammissione del referendum elettorale della Lega che punta a un maggioritario secco a turno unico basato interamente sui collegi uninominali, come in Gran Bretagna. In direzione opposta al testo depositato da Brescia e già ribattezzato come “Germanicum”, perché ispirato al modello tedesco. Anche se l’esponente pentastellato propone di chiamarlo Brescellum. Nomi a parte, cuore della riforma della Legge elettorale del Conte II è l’impianto proporzionale con soglia di sbarramento nazionale al 5% ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

