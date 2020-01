Inter, Vidal può arrivare. Marotta: «Se il Barça cambia allenatore…» (Di sabato 11 gennaio 2020) L’Inter attende novità sul futuro di Valverde: in caso di permanenza del tecnico, Vidal lascerà il Barcellona. Le parole di Marotta L’Inter attende con ansia nuovi sviluppi da Barcellona per capire se ci saranno i presupposti per affondare il colpo legato ad Arturo Vidal. Qualora il tecnico Ernesto Valverde non venisse esonerato, il centrocampista cileno lascerebbe la Spagna. La conferma arriva direttamente da Beppe Marotta: «Dipende da tanti fattori, è un giocatore importanti per noi. La posizione dell’allenatore del Barcellona è a rischio, se dovesse cambiare allenatore non so cosa potrebbe succedere». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

