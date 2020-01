Inter: l'alternativa a Vidal è Kessié, scambio con Politano? (Di venerdì 10 gennaio 2020) La strada che porta al cileno è sempre più in salita, quindi i nerazzurri pensano a uno scambio fra l'ala e il centrocampista del Milan. Leggi la notizia su foxsports

Mimmo_Interista : Kessie, nuova idea per Conte. Inter e Milan trattano lo scambio con Politano, se salta Vidal… - fcin1908it : Kessie, nuova idea per Conte. Inter e Milan trattano lo scambio con Politano, se salta Vidal... -… - MarioTramo : Personalmente non credo all'arrivo di #Eriksen fin quando non vedo le firme. La reputo una trattativa irrazionale d… -