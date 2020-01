Insieme si cambia: “Finanziamento preso, l’amministrazione adesso spieghi” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de Goti (Bn) – Nota del Movimento civico all’indomani della bocciatura di progettualità che era stata presentata da Palazzo San Francesco. “Abbiamo appreso che per il Comune di Sant’Agata de’ Goti è sfumata una importante possibilità per efficientare i servizi cittadini. La cosa rammarica dal momento che l’occasione data dalle risorse esterne è, ora come ora, la quasi esclusiva via di crescita per le nostre realtà”. Ad intervenire è il Movimento civico “Insieme si cambia”, sodalizio civico da poco costituitosi a Sant’Agata de’ Goti nell’ottica di sostenere l’attività dell’omonimo gruppo di minoranza consiliare, guidato dal Capogruppo Antonio Frogiero, nonché intavolare un costante ed itinerante percorso di ascolto del territorio, quello periferico su tutti. Con ... Leggi la notizia su anteprima24

_Giooo_ : @Weirdvause Poco fa al MC ragazza di 20anni con sorellina di 10 a seguito, la piccola che butta ogni cosa nel conte… - comemusica : RT @edizioniSUR: «Non ha sesso o età, nemmeno un nome, non ricorda le proprie origini e il colore della sua pelle cambia secondo l'osservat… - carolasusani : RT @edizioniSUR: «Non ha sesso o età, nemmeno un nome, non ricorda le proprie origini e il colore della sua pelle cambia secondo l'osservat… -