Insegnanti di sostegno, emergenza in Italia: molti i docenti precari (Di venerdì 10 gennaio 2020) emergenza in Italia a causa della precarietà degli Insegnanti di sostegno: ecco quali sono le stime da Nord a Sud del Bel Paese Bambini, Fonte: Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/bambini-disegno-educazione-4526384/) Brutta storia quella degli Insegnanti di sostegno in Italia che, già dall’inizio dell’anno scolastico corrente, hanno avuto diversi problemi e più della metà presenti negli istituti e nelle scuole sono precari o annuali. Il disservizio provocato dalla situazione raggiunge l’apice soprattuto nel nord del Bel Paese dal momento che molti Insegnanti in servizio fino allo scorso anno scolastico hanno pensato di utilizzare le Assegnazioni Provvisorie. Le Assegnazioni Provvisorie permettono ai docenti provenienti dal Sud Italia, o viceversa, di ritornare solo per un anno alle sedi vicino alle proprie abitazioni. La situazione ... Leggi la notizia su chenews

