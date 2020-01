Infortunio Medel, stop di tre settimane per il cileno: il motivo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Infortunio Medel, stop di tre settimane per il centrocampista del Bologna. Per lui lesione del bicipite femorale sinistro Sinisa Mihajlovic perde Gary Medel per la partita contro il Torino ma non solo. Per il cileno previsto uno stop di circa tre settimane a causa di un Infortunio, come comunicato dal sito ufficiale del Bologna al termine dell’allenamento odierno. L’ex centrocampista dell’Inter ha rimediato una lesione del bicipite femorale sinistro, accusata nella seduta di lavoro di ieri. Piccola tegola per il tecnico felsineo che adesso dovrà trovare le contromisure. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Infortunio Medel Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Infortunio Medel